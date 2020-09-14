На неделе в Тюмени дождливо

В течение недели в областном центре будет пасмурно и с осадками.
Сегодня, 14 сентября, в Тюмени в дневное время суток до +17ºС, переменная облачность, дождя не предвидится.
Во вторник и среду, 15 и 16 сентября, в городе днем до +16ºС, вероятны осадки, пасмурно.
В четверг, 17 сентября, в областном центре максимум +11ºС, также пасмурно и с осадками.
В пятницу, 18 сентября, в городе до +14ºС, переменная облачность и небольшой дождь.
Суббота, 19 сентября, пройдет без осадков, днем воздух прогреется до +17ºС. В воскресенье, 20 сентября, до +14ºС, переменная облачность и небольшие осадки.
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