Тюмень за день: 10 сентября

В Тюмени открылся новый детсад
Корпус №3 детсада №141 на улице Николая Ростовцева начал принимать детей в начале сентября. На площади почти в 6 тыс. кв. метров разместилось 14 групп, в том числе четыре - для детей до трех лет.
Тюменский завод "Электрон" установит в городе свое железное сердце
В тюменском сквере Нефтяников появится новый арт-объект – большое металлическое сердце установят в честь того, что завод "Электрон" возобновил свою работу.
СУП в Тюмени: новый формат и революционные открытия
Первым крупным событием после карантина в Тюмени станет Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020". Два дня - 11 и 12 сентября - тематические площадки будут работать во Дворце культуры "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства".
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