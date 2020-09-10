Тюмень за день: 10 сентября

В Тюмени открылся новый детсад

Корпус №3 детсада №141 на улице Николая Ростовцева начал принимать детей в начале сентября. На площади почти в 6 тыс. кв. метров разместилось 14 групп, в том числе четыре - для детей до трех лет.

Тюменский завод "Электрон" установит в городе свое железное сердце

В тюменском сквере Нефтяников появится новый арт-объект – большое металлическое сердце установят в честь того, что завод "Электрон" возобновил свою работу.

СУП в Тюмени: новый формат и революционные открытия

Первым крупным событием после карантина в Тюмени станет Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020". Два дня - 11 и 12 сентября - тематические площадки будут работать во Дворце культуры "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства".