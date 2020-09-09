Тюмень за день: 9 сентября

Тюменская гордума возвращается к обычному режиму работы
Депутатам предстоит обсудить важнейшие вопросы, решение которых пришлось ранее отложить, и скорректировать план деятельности до конца 2020 года, сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный.
Николай Брыкин и Виктор Рейн взяли на контроль вопросы тюменцев по получению медпомощи
К депутатам поступило три обращения, связанных с помощью детям с ограниченными возможностями здоровья.
Прокуратура проверит гимназию, в которой подросток умер на физкультуре
Прокуратура проводит проверку по факту смерти ученика 11 класса на уроке физкультуры в гимназии № 12. Ранее о проведении доследственной проверки сообщил СУ СК по Тюменской области.
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