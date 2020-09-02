Тюмень за день: 2 сентября

В сентябре Тюмень примет три всероссийских соревнования
В "Жемчужине Сибири" пройдут чемпионат России по летнему биатлону и чемпионат России по лыжероллерам, в Увате - первенство России по биатлону.
В Тюмени провели уроки здоровья
Третьеклашкам школы №70 ответы на вопросы о коронавирусе, гриппе и прививках удалось получить от главного государственного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо.
Елена Бойко считает важным проект "Отряды мэра"
В этом году в "Отрядах мэра" было представлено 48 направлений деятельности, в том числе три новых: помощники юриста и архивариуса, демонстратор одежды.
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