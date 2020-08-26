У автобуса № 4 добавятся остановки

В Тюмени с 1 сентября в схему движения маршрута №4 "Центральный рынок — п.ММС" включаются остановочные пункты "ул. 70 лет Октября" при движении из города и "ул. Электросетей", сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.