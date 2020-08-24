У автобуса № 36 изменится схема движения

В Тюмени с 1 сентября 2020 года изменится схема движения и расписание маршрута №36 "Центральный рынок — с/о Лаванда".

Маршрут будет следовать до конечной остановки "с/о Лаванда" и обратно через с/о Березняки по улице Ярковская. Из схемы движения в прямом и обратном направлениях исключаются остановки "ул. Богандинская", "ул. Нефтеюганская" и "с/о Луч (в направлении города). Появятся новые остановочные пункты: "ул. Ярковская", "ул. Ноябрьская" в двух направлениях, а также промежуточные остановочные пункты "с/о Березняки", "ДК Орфей" (в прямом и обратном направлении), "ул. Семена Шахлина" (из города).

Расписание автобуса можно будет уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.