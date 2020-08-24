На улице Севастопольской ограничат движение

10:01 24 августа 2020
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В Тюмени с 31 августа до 2 сентября будет прекращено движение транспорта  по улице Севастопольской в районе дома №5. На этом участке пройдет капитальный ремонт тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет Октября, улице Энергетиков.

Теги: капитальный ремонт , ограничение движения
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