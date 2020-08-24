На улице Севастопольской ограничат движение

В Тюмени с 31 августа до 2 сентября будет прекращено движение транспорта по улице Севастопольской в районе дома №5. На этом участке пройдет капитальный ремонт тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет Октября, улице Энергетиков.