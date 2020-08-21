Тюмень за день: 21 августа

В Тюмени проходит акция "Портфель первокласснику"

Горожане могут принять участие в ежегодной благотворительной акции "Портфель первокласснику", чтобы помочь детям из многодетных малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу.

В Тюменской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 64 лет с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания. Это уже 29 смерть пациентов с коронавирусом в Тюменской области.

"Морфология улиц" подарила Тюмени 11 новых стрит-артов

Участники тюменского фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" за три недели создали 11 артов. До конца августа еще 11 художников будут расписывать стены города. Готовые работы можно увидеть не только на центральных улицах, но и во дворах микрорайонов.