Сотрудники тюменской авиаохраны приняли участие в спасении якутских лесов от пожаров

Уватские и тобольские сотрудники парашютно-десантной пожарной службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов со 2 июля по 12 августа тушили пожары в Якутии.

25 десантников Уватского авиаотделения под руководством инструктора ПДПГ Сергея Мацынина помогли потушить 9 лесных пожаров на общей площади более 1 500 га. Команда Тобольского авиаотделения в количестве 15 человек под руководством старших групп Алексея Лыткина, Вячеслава Боше и Айрата Сулейманова локализовали и ликвидировали 9 лесных пожаров на общей площади более 1 800 га, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

По отзыву Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, личный состав Тюменской авиабазы успешно справился с поставленной задачей. Глава республики Айсен Николаев поблагодарил тюменцев за содействие в стабилизации лесопожарной обстановки. "Работники государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" проявили настоящее мужество в борьбе с природной стихией и показали свой профессионализм", - отмечено в письме Николаева губернатору Тюменской области Александру Моору.