Тюменцам обещают дождливую неделю

09:45 17 августа 2020
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pixabay.com

По прогнозам Гидрометцентра, погода в областной столице в предстоящие дни будет пасмурной и дождливой.

Сегодня,17 августа, в течение дня пасмурно, дождь, южный ветер до 2 м/с, температура днем до +17 градусов, ночью похолодает до + 11. 

18 и19 августа облачно, временани дождь. Температурный режим тот же -  днем до +17, ночью около +10-11 градусов.

В четверг дождь может немного усилиться, днем до +16, ночью не выше +10. В пятницу теплее на два градуса  +18, облачно и дождь - временами.

В выходеные почти без осадков, переменная облачность, днем до +20, ночью - около +9.

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