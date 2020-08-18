Тюменцам обещают дождливую неделю

По прогнозам Гидрометцентра, погода в областной столице в предстоящие дни будет пасмурной и дождливой.

Сегодня,17 августа, в течение дня пасмурно, дождь, южный ветер до 2 м/с, температура днем до +17 градусов, ночью похолодает до + 11.

18 и19 августа облачно, временани дождь. Температурный режим тот же - днем до +17, ночью около +10-11 градусов.

В четверг дождь может немного усилиться, днем до +16, ночью не выше +10. В пятницу теплее на два градуса +18, облачно и дождь - временами.

В выходеные почти без осадков, переменная облачность, днем до +20, ночью - около +9.