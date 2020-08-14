Тюмень за день: 14 августа

Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Тюменской области

14 августа - день образования Тюменской области. В этом году регион отмечает 76-годовщину. Поздравляя земляков со знаменательным днем, губернатор отметил, что в основе успешности региона лежит бескорыстный и самоотверженный труд старших поколений и целеустремленность, кретивность, стремление к новым победам молодежи.

В Тюмени открыли развязку на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте

"Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для Тюмени, она решит много проблем", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии объекта.

Тюменка спасла тонущего в городском пруду ребенка

Столкнувшись лично с проблемой безопасности водоемов, активисты "Молодой Гвардии" решили взять этот вопрос на контроль и проверить все местные городские пруды и озера.