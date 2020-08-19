На участке улицы Котовского в Тюмени на три дня запретят проезд транспорта

Участок дороги на улице Котовского от пересечения с улицей Мельникайте до здания № 55/3 по улице Котовского с 21:00 21 августа до 6:00 24 августа будет закрыт для движения транспорт из-за капремонта не теплосетях.

Объехать з-акрытый участок дороги можно по улицам Мельникайте, 50 лет Октября и Республики, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города.