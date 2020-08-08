Тюмень за день: 7 августа

Тюменским работодателям сообщают о рекомендуемых мероприятиях для профилактики коронавируса
Постановление вступает в законную силу 9 августа 2020 года.
В Тюменской области за сутки 79 случаев COVID-19
С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 430 случаев заболевания COVID-19.
В Тюмени ищут жертв задержанного насильника
Следователи устанавливают пострадавших от действий мужчины, который обвиняется в покушении на изнасилование.
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