Тюмень за день: 7 августа

Тюменским работодателям сообщают о рекомендуемых мероприятиях для профилактики коронавируса

Постановление вступает в законную силу 9 августа 2020 года.

В Тюменской области за сутки 79 случаев COVID-19

С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 430 случаев заболевания COVID-19.

В Тюмени ищут жертв задержанного насильника

Следователи устанавливают пострадавших от действий мужчины, который обвиняется в покушении на изнасилование.