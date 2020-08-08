На улице Орджоникидзе на день ограничат движение

В Тюмени с 8 по 9 августа на время ремонта водопровода будет ограничено движение по улице Орджоникидзе в районе пересечения с улицей Советской при движении от улицы Хохрякова, движение будет возможно налево по ул. Советской в сторону ул. 8-е Марта.

Движение по улице Орджоникидзе на пересечении с улицей Советской по направлению от улицы Елецкой в сторону улицы Хохрякова будет осуществляться по первой полосе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд возможен по улицам Водопроводной и Профсоюзной.