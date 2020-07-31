На выходных в Тюмени до +32ºС

Зной придет в город в воскресенье.

Сегодня, 31 июля, в Тюмени днем до +27°С, малооблачно, осадков не предвидится, к вечеру — до +20°С и ясно.

В субботу, 1 августа, в городе в дневное время до +26°С, также малооблачно и без осадков, к вечеру до +21°С.

В воскресенье, 2 августа, воздух в дневное время прогреется до +32°С, облачно и без дождей, к вечеру — до +21°С.