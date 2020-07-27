Тюменку оштрафовали за постановочную стрельбу для ролика

В Тюмени к административной ответственности привлечена женщина, стрелявшая из охолощенного оружия.

В интернете сотрудники полиции обнаружили видео, где неизвестная стреляла из оружия. Участников ролика, место и обстоятельства действия установили. Ночью 26 июля у развлекательного заведения на улице Сперанского женщина пять раз выстрелила из охолощенного пистолета в сторону своего знакомого. Он в свою очередь, сымитировав ранение, упал на землю.

"Как пояснили сами участники событий, сделано это было для видеоролика, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. — 32-летняя тюменка привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах". Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей".