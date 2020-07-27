На улице Боровской до конца лета ограничат движение

11:00 27 июля 2020
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В Тюмени с 4 по 30 августа будет прекращено движение транспорта по улице Боровской на участке от дома № 2б до улицы Станционной и на проезде от дома №2б до дома №5 по улице Боровской. Там пройдет строительство ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Таллинской, улице Энергостроителей.

Теги: ограничение движения
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