На улице Боровской до конца лета ограничат движение

В Тюмени с 4 по 30 августа будет прекращено движение транспорта по улице Боровской на участке от дома № 2б до улицы Станционной и на проезде от дома №2б до дома №5 по улице Боровской. Там пройдет строительство ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Таллинской, улице Энергостроителей.