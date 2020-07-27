Начало недели в Тюмени будет дождливым, в конце недели — жара

Сегодня, 27 июля, в Тюмени, до полудня малооблачно и небольшой дождь, днем воздух прогреется до +23°С, облачно и гроза, около восьми вечера — дождь с грозой и до +19°С.

Со вторника по четверг, с 28 по 30 июля, в дневное время +20°С...+22°С, малооблачно и небольшие дожди.

В пятницу, 31 июля, в Тюмени до +28°С и переменная облачность, осадков не предвидится.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в дневное время суток +30°С...+32°С, без дождей.