Жители Татарстана увидят картины, написанные тюменской нефтью

16:29 26 июля 2020
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kompravda.eu

Персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Живая Этника" открылась в городе Елабуга республики Татарстан. В экспозицию вошли 104 работы.

 "Сюжеты, созданные на панно, олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны уже потому, что выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала", - говорит художница.

Альфея Мухаметова – автор уникальной техники рисунка нефтью. Ее работы выставлялись более чем на 200 различных выставках и находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: выставка , художники
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