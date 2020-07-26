Жители Татарстана увидят картины, написанные тюменской нефтью

Персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Живая Этника" открылась в городе Елабуга республики Татарстан. В экспозицию вошли 104 работы.
"Сюжеты, созданные на панно, олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны уже потому, что выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала", - говорит художница.
Альфея Мухаметова – автор уникальной техники рисунка нефтью. Ее работы выставлялись более чем на 200 различных выставках и находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии, пишет "Тюменская область сегодня".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru