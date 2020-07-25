Стартовал прием заявок на III международный фотоконкурс World Eco Foto

Тюменцы могут принять участие в III международном фотоконкурсе World Eco Foto. Снимки принимаются до 5 сентября, рассказал директор АНО "Дом фотографии" Тюмени Сергей Фирцев.

"В 2020 году формат конкурса принципиально меняется. Он становится стержневым событием подготовки к международному фестивалю экофотографии в Тюмени, который станет крупным ежегодным событием и для участников, и для зрителей. В программе фестиваля – пять одновременных выставок на площадках в Тюмени и близких городах, несколько виртуальных выставок, представляемых Союзом фотографов дикой природы, очные и виртуальные лекции и мастер-классы известных фотографов, как российских, так и зарубежных, и другие интересные события", - отметил он

Председатель жюри фотоконкурса – победитель и призер самых престижных мировых фотоконкурсов дикой природы Сергей Горшков.

Как пишет "Тюменская линия", в 2019 году в конкурсе приняло участие 1 тыс. 79 фотографов из 63 стран мира. Результаты прошлого года, список победителей и итоговая выставка на сайте.

Справки по телефону +7 9044 99 87 55 или fotoexpo72@mail.ru.