В Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость

10:21 25 июля 2020
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pixabay.com

Агентства недвижимости отмечают увеличение спроса на загородные дома. Основными покупателями являются жители Югры и Ямала.

Около 70 процентов потенциальных покупателей ищут дома, полностью готовые для проживания. "С июня мы отмечаем растущий тренд на покупку домов, цена которых соизмерима со стоимостью одно- и двухкомнатных квартир в Тюмени", - говорит руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании Антон Сауков.

Высокий интерес к домам в пригороде Тюмени отмечается среди жителей Сургута, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, пишет  "АиФ - Западная Сибирь".

Теги: недвижимость
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