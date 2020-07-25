В Тюмени вырос спрос на загородную недвижимость

Агентства недвижимости отмечают увеличение спроса на загородные дома. Основными покупателями являются жители Югры и Ямала.
Около 70 процентов потенциальных покупателей ищут дома, полностью готовые для проживания. "С июня мы отмечаем растущий тренд на покупку домов, цена которых соизмерима со стоимостью одно- и двухкомнатных квартир в Тюмени", - говорит руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании Антон Сауков.
Высокий интерес к домам в пригороде Тюмени отмечается среди жителей Сургута, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
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