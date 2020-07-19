В Тюменской области посчитали певчих соловьев

В Тюменской области подвели итоги всероссийской акции "Соловьиные вечера-2020". Ее координировала орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

Акция проводилась в шестой раз. С 11 мая по 15 июня в Тюмени и Тюменской области было зарегистрировано 49 соловьев.

Далее данные о встречах с птицами поступили от жителей с. Кулаково, д. Чащино, п. Боровского, Ялуторовска, СНТ "Березняки", улиц Московский тракт, Щербакова, парка им. Н.Я. Чукмалдина в Тюмени. Также удалось зафиксировать пение обыкновенных соловьев в Ялуторовском и Ишимском районах.

Наблюдения показывают, что численность соловьев в Тюмени остается на стабильном уровне, пишет "Вслух.ру".