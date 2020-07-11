Ишимские мастерицы создадут одежду изо льна и крапивы

16:29 11 июля 2020
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Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

В Ишиме возрождают забытые ремесла. В семейном этноцентре музейного комплекса им. П. П. Ершова реализуется проект "Сибирский лен".   

Энтузиасты выращивают лен, проводят  мастер-классы по пошиву одежды. В планах на этот год – делать одежду из крапивы, рассказала руководитель семейного этноцентра Лариса Швалова.

В прошлом году проект запустили и попробовали реконструировать старинный процесс создания льняной нитки: от посева семян до пошива готового изделия, пишет "Тюменская линия".  Планировалось создать полный комплект старинной русской одежды, но не хватило материала. В 2020 году организаторы засеяли льном в два раза больше земли. 

"Кстати, лен нынче поднимается высокий, значит и кудель будет длинная", - подчеркнула она.

Теги: Ишим , ремесло
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