Тюмень и Тюменский район лидируют по количеству свадеб в регионе

985 новых семей создано в Тюменской области в июне. Большая часть бракосочетаний - 578 - в Тюмени.

Как сообщает региональное управление ЗАГС, в Тюменском районе сыграли 139 свадеб, в Ишимском – 64, в Тобольском – 58, а в Бердюжском и Сорокинском районах – всего по два бракосочетания пришлось на июнь.

Из-за режима повышенной готовности присутствие гостей на торжественной регистрации брака ограничено. Как пишет "Вслух.ру", некоторые молодожены устраивают прямые трансляции с церемоний для родственников и друзей.