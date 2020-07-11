Телегруппа из Чувашии готовит материал о тюменском ансамбле

Фото: официальная группа ВКонтакте «Ассоциация чувашей «Таванг». Тюмень»

Сюжет о фольклорном ансамбле "Сеспель" из села Горьковка Тюменского района снимает частное чувашское телевидение "ЮТВ".

Съемки организованы для программы "Земляки" про уроженцев Чувашской Республики, которые живут в разных уголках России, рассказала представитель телеканала Ольга Бурьянова.

"Эта федеральная программа приурочена к 100-летию автономии Чувашии, рассчитана на всех россиян и будет транслироваться на русском языке", - уточнила она.

Примечательно, что село Горьковка - основано переселенцами из Чувашии. Фольклорный ансамбль "Сеспель" был создан в 1993 году. Он удостоен множества наград.

С 2014 года команда телеканала "ЮТВ" подготовила материалы о чувашах из Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.