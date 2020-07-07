На проезде Стахановцев на две недели ограничат движение

11:35 07 июля 2020
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В Тюмени с 14 по 26 июля будет прекращено движение транспорта по улице проезд Стахановцев — от дома №1/1 до дома №3. На этом участке пройдет капитальный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Моторостроителей, улице Майский проезд.

Теги: ограничение движения
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