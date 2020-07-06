В районе улицы Беляева ограничат движение

В Тюмени с 17 по 19 июля будет прекращено движение транспорта в районе дома № 21а по улице Беляева. На автомобильной дороге по улице Судоремонтной пройдет капитальный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Беляева, улице Малиновского. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.