В районе улицы Беляева ограничат движение

12:01 06 июля 2020
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В Тюмени с 17 по 19 июля будет прекращено движение транспорта в районе дома № 21а по улице Беляева. На автомобильной дороге по улице Судоремонтной пройдет капитальный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Беляева, улице Малиновского. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Теги: ограничение движения
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