На выходных в Тюмени до +24ºС

В город пришло потепление.
Сегодня, 3 июля, в Тюмени днем воздух прогреется до +21ºС, к обеду пасмурно, к вечеру прояснится, осадков не предвидится.
В субботу, 4 июля, в областном центре максимум до +23ºС, преимущественно ясно, без дождя.
В пятницу, 5 июля, в дневное время суток до +23ºС, малооблачно и небольшие дожди, вечером ясно и без осадков, +20ºС.
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