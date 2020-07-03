На выходных в Тюмени до +24ºС

09:23 03 июля 2020
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В город пришло потепление.

Сегодня, 3 июля, в Тюмени днем воздух прогреется до +21ºС, к обеду пасмурно, к вечеру прояснится, осадков не предвидится.

В субботу, 4 июля, в областном центре максимум до +23ºС, преимущественно ясно, без дождя.

В пятницу, 5 июля, в дневное время суток до +23ºС, малооблачно и небольшие дожди, вечером ясно и без осадков, +20ºС.

Теги: погода
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