На выходных в Тюмени до +24ºС

В город пришло потепление.

Сегодня, 3 июля, в Тюмени днем воздух прогреется до +21ºС, к обеду пасмурно, к вечеру прояснится, осадков не предвидится.

В субботу, 4 июля, в областном центре максимум до +23ºС, преимущественно ясно, без дождя.

В пятницу, 5 июля, в дневное время суток до +23ºС, малооблачно и небольшие дожди, вечером ясно и без осадков, +20ºС.