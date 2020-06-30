В Тюмени медики спасли 5-месячного мальчика, захлебнувшегося в ванне

В Тюмени экстренная помощь потребовалась младенцу, который захлебнулся в ванне. Несчастный случай произошел, когда 5-месячного мальчика ненадолго оставили купаться одного с надувным кругом на шее.

Вернувшись, мама обнаружила сына под водой и вытащила его на поверхность. Лицо мальчика к тому моменту уже посинело — попавшая в дыхательные пути вода нарушила дыхание. Родители приступили к спасению и вызову скорой. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 19:36. Помощь была оказана через 12 минут.

"Всё обошлось благополучно. Состояние маленького пациента оценили как средней степени тяжести и оперативно доставили в Областную клиническую больницу № 1. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Родители запомнят этот урок на всю жизнь: нельзя ни на секунду оставлять ребенка одного без присмотра в воде, потому как это может привести к самым печальным последствиям", – рассказал врач скорой помощи.