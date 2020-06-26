Проезд между улицами Таллинской и Энергостроителей закроют для транспорта

15:45 25 июня 2020
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В Тюмени со 2 по 24 июля будет прекращено движение транспорта по проезду между улицей Таллинской и улицей Энергостроителей. На этом участке пройдет строительство ливневой канализации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Таллинской, улице Энергостроителей, улице Боровской, улице Станционной, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Теги: ограничение движения
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