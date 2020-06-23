На улице Народной ограничат движение транспорта

В Тюмени с 29 июня по 30 июля будет временно прекращено движение транспорта в районе улицы Народной. Для транспорта закроют участок от а/д Тюмень — Боровский — Богандинский до улицы Широтной, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Вишневой, улице Знаний, улице Возрождения.