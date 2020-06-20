Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка улицы Энергетиков

В Тюмени с 29 июня по 10 июля на время производственных работ на улице Энергетиков на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома 2а по улице Пермякова маршруты № 43, 77, 7м будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.