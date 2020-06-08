Медики скорой напоминают, что делать, если еда попала в дыхательные пути

Помощь медиков понадобилась 35-летнему тюменцу, который поперхнулся фасолью. Скорую помощь вызвал сосед, к которому мужчина постучался.

Прибывшие медики выяснили, что пострадавший поперхнулся, когда обедал овощным салатом с консервированной фасолью.

"Если дыхание сохранено и человек находится в сознании — ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью — никаких резких движений. Кашель в этом случае — защитный рефлекс организма: таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие на дыхательные пути. Главное, это делать правильно: вдох — через нос, а затем с усилием кашлять через рот", — объяснил врач скорой помощи.

В Областной клинической больнице № 2, куда был доставлен пациент для обследования, медики провели риноскопию и исключили наличие фасоли в дыхательных путях и в пищеводе. После оказания всей необходимой помощи мужчину направили на амбулаторное наблюдение, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Медики напоминают, что вызвать скорую помощь с сотового телефона можно по номеру 103, 112, со стационарного — 03, 112.