На улице Энергетиков временно ограничат движение

В Тюмени с 13 по 23 июля будет прекращено движение транспорта по улице Энергетиков в районе пересечения с улицей Пермякова. На этом участке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Объехать перекрытый участок можно по улице Пермякова.
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