На улице Энергетиков временно ограничат движение

16:30 05 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 13 по 23 июля будет прекращено движение транспорта по улице Энергетиков в районе пересечения с улицей Пермякова. На этом участке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Объехать перекрытый участок можно по улице Пермякова.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020