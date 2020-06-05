На улице Энергетиков временно ограничат движение

В Тюмени с 13 по 23 июля будет прекращено движение транспорта по улице Энергетиков в районе пересечения с улицей Пермякова. На этом участке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Объехать перекрытый участок можно по улице Пермякова.