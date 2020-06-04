Тюмень за день: 3 июня

В Тюмени собирают бесплатные продуктовые наборы
В крупных торговых центрах оборудованы специальные брендированные места — "тележки добра", где каждый покупатель может оставить продукты с длительным сроком хранения. Акцию проводят волонтеры штаба #МыВместе.
Тюменцам предлагают проголосовать за инициативные проекты в сфере благоустройства
На портале "Я решаю!" до 9 июня проходит голосование за инициативные проекты в сфере благоустройства Тюмени. Каждый житель города может отдать свой голос за понравившиеся проекты.
Тюменские депутаты решили поощрить коллегу нагрудным знаком за заслуги перед городом
Депутат по одномандатному избирательному округу № 1 Юрий Коновалов – единственный из тюменцев, кто становился депутатом представительного органа местного самоуправления всех семи созывов.
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