Тюмень за день: 3 июня

В Тюмени собирают бесплатные продуктовые наборы

В крупных торговых центрах оборудованы специальные брендированные места — "тележки добра", где каждый покупатель может оставить продукты с длительным сроком хранения. Акцию проводят волонтеры штаба #МыВместе.

Тюменцам предлагают проголосовать за инициативные проекты в сфере благоустройства

На портале "Я решаю!" до 9 июня проходит голосование за инициативные проекты в сфере благоустройства Тюмени. Каждый житель города может отдать свой голос за понравившиеся проекты.

Тюменские депутаты решили поощрить коллегу нагрудным знаком за заслуги перед городом

Депутат по одномандатному избирательному округу № 1 Юрий Коновалов – единственный из тюменцев, кто становился депутатом представительного органа местного самоуправления всех семи созывов.