Тюмень за день: 2 июня

18:00 02 июня 2020
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Голосование по Конституции РФ назначено на 1 июля

Президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ, согласно которому датой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации определено 1 июля.

Тюменских предпринимателей просят оценить эффективность мер поддержки в регионе

Опрос проводится для оценки предпринимательским сообществом эффективности и доступности принятых мер поддержки бизнеса в период коронавирусной пандемии, а также преодоления ее последствий.

В Тюменской области за сутки 41 случай коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 1 702 случая заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 53 человека, всего — 922 человека. 784 человека получают лечение, 7 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

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