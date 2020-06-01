Житель Заводоуковского района нашел во дворе дома столетнюю гранату

В Тюменской области саперы ОМОН уничтожили гранату, которую во дворе своего дома нашел местный житель.
При строительных работах мужчина заметил подозрительный предмет внешне похожий на боеприпас и позвонил в правоохранительные органы.
"Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку как гранату Миллса со следами сильной коррозии, которая была изготовлена в 1915 году", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
Боеприпас был вывезен и уничтожен в безопасном месте.
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