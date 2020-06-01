В Тюмень пришли дожди

Сегодня, 1 июня, в Тюмени в течение дня пасмурно и вероятны дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +12ºС.

Во вторник, 2 июня, также до +13ºС, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В среду, 3 июня, максимальная дневная температура воздуха составит +16ºС, вновь переменная облачность и небольшие дожди.

В четверг, 4 июня, и пятницу, 5 июня, по прогнозу синоптиков, +12ºС...+15ºС, переменная облачность, но без осадков.

В субботу, 6 июня, в Тюмени потеплеет до +19ºС в дневное время, в воскресенье, 7 июня, до +21ºС, в оба дня переменная облачность и без осадков.