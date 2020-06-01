В Тюмень пришли дожди

Сегодня, 1 июня, в Тюмени в течение дня пасмурно и вероятны дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +12ºС.
Во вторник, 2 июня, также до +13ºС, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В среду, 3 июня, максимальная дневная температура воздуха составит +16ºС, вновь переменная облачность и небольшие дожди.
В четверг, 4 июня, и пятницу, 5 июня, по прогнозу синоптиков, +12ºС...+15ºС, переменная облачность, но без осадков.
В субботу, 6 июня, в Тюмени потеплеет до +19ºС в дневное время, в воскресенье, 7 июня, до +21ºС, в оба дня переменная облачность и без осадков.
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