В Тюмень пришли дожди

09:40 01 июня 2020
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 1 июня, в Тюмени в течение дня пасмурно и вероятны дождь с грозой, максимальная температура воздуха составит +12ºС.

Во вторник, 2 июня, также до +13ºС, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В среду, 3 июня, максимальная дневная температура воздуха составит +16ºС, вновь переменная облачность и небольшие дожди.

В четверг, 4 июня, и пятницу, 5 июня, по прогнозу синоптиков, +12ºС...+15ºС, переменная облачность, но без осадков.

В субботу, 6 июня, в Тюмени потеплеет до +19ºС в дневное время, в воскресенье, 7 июня, до +21ºС, в оба дня переменная облачность и без осадков.

Теги: погода
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