С 1 июня городские автобусы начнут работать по летнему расписанию

15:05 26 мая 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
sun9-37.userapi.com

Для обеспечения транспортного обслуживания населения городской общественный транспорт Тюмени начинает работу с 1 июня по летнему расписанию.

Оно доступно для пассажиров общественного транспорта в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, напоминает МКУ "Тюменьгортранс".

Теги: автобусы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2020