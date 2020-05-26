С 1 июня городские автобусы начнут работать по летнему расписанию

Для обеспечения транспортного обслуживания населения городской общественный транспорт Тюмени начинает работу с 1 июня по летнему расписанию.

Оно доступно для пассажиров общественного транспорта в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722, напоминает МКУ "Тюменьгортранс".