Тюменцам пообещали ухудшение погоды в ближайшие сутки

По данным Тюменского гидрометцентра, в Тюмени 26 мая ожидается сильный ветер и похолодание до +18-16 °С.

Сегодня ночью возможен кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 м/с, порывы до 22 м/с, похолодание, температура +9, +11 ° С.

Завтра днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 9 –14 м/с, порывы до 16 м/с, температура +16, +18 ° С., сообщает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.