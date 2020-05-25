На проезде Монтажников ограничат движение

В Тюмени с 26 по 30 мая будет прекращено движение транспорта на участке от дома № 11 до дома № 13 на проезде Монтажников. Там пройдет ремонт ливневой канализации. Об это сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улице Восточный проезд, улице 30 лет Победы, улице Монтажников.
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