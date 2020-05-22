На улице Сперанского ограничат движение

В Тюмени со 2 по 8 июня по улице Сперанского в районе пересечения с улицей Василия Гольцова будет прекращено движение транспорта. Там пройдет переустройство инженерных коммуникаций.

Участников дорожного движения заранее планировать свои маршруты. Объехать перекрытый участок можно по улице Пермякова, улице Василия Гольцова, улице Станислава Карнацевича.