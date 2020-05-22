Тюмень за день: 21 мая

В Тюменской области за сутки 11 случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 1 278 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 570 человек, 7 пациентов скончались. 701 человек получает лечение, 6 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Депутат Госдумы продолжает помогать тюменским ветеранам продуктовыми наборами

По инициативе депутата Госдумы Николая Брыкина для Тюменской областной общественной организации бывших узников фашистских концлагерей сформировано 34 продуктовых набора.

В Тюмени у 16 вахтовиков, прилетевших с Ямала, выявили коронавирус

Группа вахтовиков прибыла с Ямала и находится в обсервации в гостинице "Лайнер" около аэропорта Рощино. Пробы на коронавирус у проживающих в гостинице взяли 20 мая специалисты Медико-санитарной части "Нефтяник".