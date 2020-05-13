В Тюмени выходят на рейсы дачные автобусы

Завтра, 14 мая, в Тюмени начинается транспортное обслуживание садовых обществ сезонными маршрутами. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Это маршруты №№ 97, 98, 99, 100-к, 119, 124, 128, 128-к, 129, 134, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 157, 158.

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.