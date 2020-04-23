Тюмень за день: 23 апреля

18:00 23 апреля 2020
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В Тюменской области потушили 11 лесных пожаров

Из 11 лесных пожаров один возник вследствие замыкания электропроводов на ЛЭП, остальные — из-за неосторожного обращения с огнем.

В Тюменской области растет число детей, заболевших коронавирусом

За сутки в Тюменской области зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории региона к этому часу 341 заболевший.

В Тюмени для диагностики коронавируса будут использовать КТ

Все медицинские работники кабинета компьютерной томографии прошли специальное обучение по диагностике новой коронавирусной инфекции.

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