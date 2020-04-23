Тюмень за день: 22 апреля

18:00 22 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Места для машин на парковках у офисов и магазинов в Тюмени будут считать по-новому

В областной столице изменили нормативы градостроительного проектирования, касающиеся парковок у офисных центров и торговых точек.

Тюменские лаборатории, где делают тест на COVID-19, перешли на усиленный режим

ПЦР-лаборатории работают круглосуточно, проверяяболее 2 тысяч тестов на коронавирус ежедневно. По данным на 22 апреля, в регионе проведено 43 572 таких исследований.

Задержан тюменец, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу

Молодой человек замышлял вооруженное нападение на одну из школ Тюменского района, сообщает следствие.

Депутаты поздравляют ветеранов с наступающим Днем Победы

В условиях коронавируса при вручении губернаторских подарков депутатам приходится соблюдать социальную дистанцию с пожилыми людьми и давать советы, как правильно оберегать себя от угрозы заражения опасной инфекцией.

Теги: депутаты , коронавирус , обзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020