Тюмень за день: 22 апреля

Места для машин на парковках у офисов и магазинов в Тюмени будут считать по-новому

В областной столице изменили нормативы градостроительного проектирования, касающиеся парковок у офисных центров и торговых точек.

Тюменские лаборатории, где делают тест на COVID-19, перешли на усиленный режим

ПЦР-лаборатории работают круглосуточно, проверяяболее 2 тысяч тестов на коронавирус ежедневно. По данным на 22 апреля, в регионе проведено 43 572 таких исследований.

Задержан тюменец, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу

Молодой человек замышлял вооруженное нападение на одну из школ Тюменского района, сообщает следствие.

Депутаты поздравляют ветеранов с наступающим Днем Победы

В условиях коронавируса при вручении губернаторских подарков депутатам приходится соблюдать социальную дистанцию с пожилыми людьми и давать советы, как правильно оберегать себя от угрозы заражения опасной инфекцией.