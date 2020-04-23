Тюмень за день: 22 апреля

Места для машин на парковках у офисов и магазинов в Тюмени будут считать по-новому
В областной столице изменили нормативы градостроительного проектирования, касающиеся парковок у офисных центров и торговых точек.
Тюменские лаборатории, где делают тест на COVID-19, перешли на усиленный режим
ПЦР-лаборатории работают круглосуточно, проверяяболее 2 тысяч тестов на коронавирус ежедневно. По данным на 22 апреля, в регионе проведено 43 572 таких исследований.
Задержан тюменец, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу
Молодой человек замышлял вооруженное нападение на одну из школ Тюменского района, сообщает следствие.
Депутаты поздравляют ветеранов с наступающим Днем Победы
В условиях коронавируса при вручении губернаторских подарков депутатам приходится соблюдать социальную дистанцию с пожилыми людьми и давать советы, как правильно оберегать себя от угрозы заражения опасной инфекцией.
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