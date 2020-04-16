У маршрута №121 временно отменены рейсы

С сегодняшнего дня в Тюмени временно приостановлено движение маршрута №121.
Работа автобусов на маршруте "ЖДВ — Червишевское кладбище-2" приостановлена до особого распоряжения в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и соблюдения режима самоизоляции гражданами, сообщает Тюменьгортранс.
Уточнить актуальное расписание движения автобусов других маршрутов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".
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