На неделе в Тюмени без осадков

Сегодня, 30 марта, в областном центре +8ºC...+12ºC, преимущественно ясно и без осадков, аналогичная погода во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля.

В четверг, 2 апреля, в городе похолодает: днем максимум до +4ºC, пасмурно. В пятницу, 3 апреля, в дневное время суток до +7ºC, также пасмурно, в субботу, 4 апреля, погода аналогичная.

В воскресенье, 5 апреля, в Тюмени днем до +10ºC, ясно и малооблачно, осадков не предвидится.