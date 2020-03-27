В Ишиме из бронхов 4-летнего ребенка достали арахис

В Ишиме в местную больницу врачами скорой помощи был доставлен 4-летний ребенок, который, по словам мамы, поперхнулся орешком и стал задыхаться.

Женщина оказала ему первую помощь, половинку арахиса ей удалось извлечь дома. Вторую часть пришлось извлекать хирургу.

Доктор под общим наркозом провел ребенку ригидную бронхоскопию. С помощью прибора-эндоскопа, который оснащен проводником с источником света, видеокамерой и разнообразными по форме и назначению захватами, из правого бронха ребенка была извлечена половинка арахиса.

"Сегодня здоровью малыша ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо, но пока находится под наблюдением врачей. Через несколько дней его выпишут домой. По словам врачей, если бы мамой не была предпринята своевременная помощь, то последствия для здоровья малыша были бы плачевными", — прокомментировали в пресс-службе Областной больницы №4.