В Тюмени потеплеет до плюс восьми

Существенное потепление синоптики прогнозируют на конец недели.

Сегодня, 23 марта, и во вторник, 24 марта, в Тюмени дневная температура воздуха составит –4°C...–2°C, преимущественно ясно и без осадков.

В среду, 25 марта, в городе +2°C и переменная облачность, также без осадков.

В четверг и пятницу, 26 и 27 марта, в областном центре в дневное время +3°C, возможны осадки в виде снега и снега с дождем.

В субботу, 28 марта, в светлое время суток +4°C, ясно и без осадков, а воскресенье, 29 марта, потеплеет до +8°C, также ясно и без осадков.